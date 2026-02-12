Макрон: в экономике Европы проблемы из-за России, Китая и США
Экономика Европы испытывает проблемы из-за отказа от дешевых российских энергоресурсов, но восстановление отношений с Москвой невозможно. Правда, этим уже воспользовался Китай – некогда рынок сбыта европейских товаров, а теперь более успешный конкурент. Одновременно США давят торговыми пошлинами.
Об этом, выступая на Европейском индустриальном саммите, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Дешёвая российская энергия прекратилась в 2022-м, и обратного пути нет. И это – первый момент, который следует принять во внимание, мы до сих пор не исправили должным образом эту проблему.
Во-вторых, мы думали, что Китай останется универсальным рынком для нас и для нашего экспорта. И эта ситуация закончилась. 2025 — это первый год, в течение которого Германия, которая была основным экспортёром еврозоны и европейской экономики, имела дефицит торгового баланса с Китаем. Этого никогда не было раньше. И ясно, что в течение последних двух лет мы были перегружены китайским экспортом на европейский рынок. И это полная противоположность нашей истории.
И третий момент заключается в том, что Соединённые Штаты — наш союзник, также становятся всё более конфронтационными…
Россия как постоянный поставщик дешёвой энергии, Китай как основной экспортный рынок, чтобы сделать их нашим главным конкурентом и особенно для автопроизводителей, особенно для ключевых секторов нашей конкурентоспособности. И, в-третьих, поскольку США сейчас вводят тарифы на нашу экономику и механизм принуждения, это меняет правила игры.
И именно поэтому это не просто переход – ни один из этих новых факторов не изменится в краткосрочной перспективе. Это не временное потрясение, это – явно структурный поворотный момент», – заявил Макрон.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: