Макрон: в экономике Европы проблемы из-за России, Китая и США

Экономика Европы испытывает проблемы из-за отказа от дешевых российских энергоресурсов, но восстановление отношений с Москвой невозможно. Правда, этим уже воспользовался Китай – некогда рынок сбыта европейских товаров, а теперь более успешный конкурент. Одновременно США давят торговыми пошлинами.

Об этом, выступая на Европейском индустриальном саммите, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

