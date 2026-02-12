Писториус: В третий раз скинемся на ПВО для бандеровцев – главное, чтобы США продали

Анатолий Лапин.  
12.02.2026 09:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 625
 
Война, Германия, Дзен, Политика, Украина


Европейским странам придется в третий раз скинуться на закупку у США средств ПВО для Украины, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В прошлый раз у нас было более миллиарда евро, собранных у стран-партнёров для оказания помощи Украине в закупках систем ПВО. Я очень оптимистичен и надеюсь, что нам снова удастся это сделать», – сказал немецкий министр.

Он выразил уверенность в том, что деньги найдутся – проблема лишь в том, чтобы США продали необходимое вооружение.

«2025-й год продемонстрировал впечатляющую способность европейских партнёров без США покупать и поставлять оружие, в том числе американское, за счёт собственных средств. Мы, естественно, сталкиваемся с ограничениями не столько из-за денег, сколько из-за промышленных мощностей. Поэтому снова и снова будет непросто говорить США о потенциале», – сказал Писториус.

В целом он дал понять, что жизнеспособность Украины по-прежнему обеспечивается за счет западных подачек.

«Украина нуждается в помощи из-за рубежа на 60 миллиардов евро только с этого года для своих нужд», – сказал немецкий министр.

