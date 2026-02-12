Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того, как Илон Маск ввел обязательную регистрацию «Старлинков» по просьбе Украины, американцы соберут данные о терминалах, работающих на российских позициях, а потом передадут ВСУ координаты для удара.

Об этом на канале «Пионер слова» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Элементарно карту позиций срисовать. Они зарегистрировали терминалы, сейчас они включат, составят карту, где работают эти терминалы. Потом запросят информацию, где украинцы, а где наши. Вычистят из этой карты, отметят там, где стоят украинские войска. И все остальные места попадут под удары. Вот и всё. Эту тему понимает любой военный, который с головой не поссорился. Что как дополнение использовать Старлинк вполне себе можно, но с учетом скрытности. Для этого есть тактические командиры на местах, есть начальники штабов, начальники связи, которые все должны прекрасно знать, что аппаратура, которая в руках чужого, будет работать на чужого», – сказал Трухан.