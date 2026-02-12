Илон Маск поможет ВСУ ударить по «Старлинкам» на российских позициях

Максим Столяров.  
12.02.2026 12:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 350
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Связь, США, Украина


После того, как Илон Маск ввел обязательную регистрацию «Старлинков» по просьбе Украины, американцы соберут данные о терминалах, работающих на российских позициях, а потом передадут ВСУ координаты для удара.

Об этом на канале «Пионер слова» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Элементарно карту позиций срисовать. Они зарегистрировали терминалы, сейчас они включат, составят карту, где работают эти терминалы.

Потом запросят информацию, где украинцы, а где наши. Вычистят из этой карты, отметят там, где стоят украинские войска. И все остальные места попадут под удары. Вот и всё.

Эту тему понимает любой военный, который с головой не поссорился. Что как дополнение использовать Старлинк вполне себе можно, но с учетом скрытности.

Для этого есть тактические командиры на местах, есть начальники штабов, начальники связи, которые все должны прекрасно знать, что аппаратура, которая в руках чужого, будет работать на чужого», – сказал Трухан.

«Старлинков завезли много, на разные участки фронта. Но это все, как обычно, до поры до времени. Вот – время наступило.

Но наши сейчас опять схитрожопят. У нас тоже готов наш ответ. Когда наши терминалы отключат – засекут украинские, и по ним ударят. Это идёт нормальная военная игра. При грамотных штабах отключение Старлинка создаст неудобства, но не более того», – добавил полковник.

