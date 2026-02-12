«Можем благодарить российских идиотов!» – на Украине радуются замедлению Telegram

Игорь Шкапа.  
12.02.2026 12:14
  (Мск) , 

Киев

Просмотров: 1153
 
Дзен, Россия, Связь, Спецоперация, Украина


Начавшееся в России замедление работы мессенджера Telegram сыграет на руку Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это в первую очередь о понижении возможности российского разведсообщества в моменте как раз проведения оперативных вербовок граждан Украины для проведения активных операций на территории нашей страны. Это и поджоги автомобилей ТЦК, подрывы военнослужащих, корректировка ударов по стратегическим объектам», – радуется бандеровец.

По его словам, замедление «Телеграма» одновременно с блокировкой «Старлинка» бьет и по российской армии.

«Можем поблагодарить российских идиотов за подобные инициативы, которые только работают на пользу Украины в моменте снижения активности российской агентуры, в моменте снижения возможностей проведения информационно-психологических операций и, соответственно, снижения ситуационной осведомленности непосредственно на линии боевого столкновения», – резюмировал Снегирев.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить