Начавшееся в России замедление работы мессенджера Telegram сыграет на руку Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев.

«Это в первую очередь о понижении возможности российского разведсообщества в моменте как раз проведения оперативных вербовок граждан Украины для проведения активных операций на территории нашей страны. Это и поджоги автомобилей ТЦК, подрывы военнослужащих, корректировка ударов по стратегическим объектам», – радуется бандеровец.

По его словам, замедление «Телеграма» одновременно с блокировкой «Старлинка» бьет и по российской армии.