«Можем благодарить российских идиотов!» – на Украине радуются замедлению Telegram
Киев
Начавшееся в России замедление работы мессенджера Telegram сыграет на руку Украине.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев.
«Это в первую очередь о понижении возможности российского разведсообщества в моменте как раз проведения оперативных вербовок граждан Украины для проведения активных операций на территории нашей страны. Это и поджоги автомобилей ТЦК, подрывы военнослужащих, корректировка ударов по стратегическим объектам», – радуется бандеровец.
По его словам, замедление «Телеграма» одновременно с блокировкой «Старлинка» бьет и по российской армии.
«Можем поблагодарить российских идиотов за подобные инициативы, которые только работают на пользу Украины в моменте снижения активности российской агентуры, в моменте снижения возможностей проведения информационно-психологических операций и, соответственно, снижения ситуационной осведомленности непосредственно на линии боевого столкновения», – резюмировал Снегирев.
