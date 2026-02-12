Набиуллина добивает КамАЗ – депутат Госдумы

Елена Острякова.  
12.02.2026 14:54
«КамАЗ» завершил 2025 год с убытками в 37 миллиардов рублей. Чистые убытки производителя грузовиков выросли в 11 раз в годовом выражении.

Об этом говорится в отчете компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В августе прошлого года завод был вынужден на несколько месяцев перейти на четырехдневную рабочую неделю. Проблемы предприятия объясняют кризисом на рынке грузовиков, связанным, в том числе, с «недальновидной политикой импортеров иностранной техники». Спрос на российском рынке упал со 111 тыс. машин в 2024 году до 52 тыс. в 2025-м.

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что в кризисе КамАЗа виновата высокая ключевая ставка ЦБ РФ.

«В Китае ключевая ставка 3%. Сегодня с учетом нашей огромной ключевой ставки готовый китайский грузовик стоит столько, сколько стоит металл, из которого мы сделаем КАМАЗ. Там готовый автомобиль, а мы только за железо заплатим. Это все следствие ключевой ставки», – сказал Миронов в эфире канала газеты парламентского собрания России и Белоруссии «Союзное вече».

