Киев – Мать городов русских или столица Бандерштадта? У России до сих пор нет внятной цели по Украине

Анатолий Лапин.  
12.02.2026 15:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 467
 
Дзен, Киев, Политика, Россия, Украина


Спустя почти четыре года СВО, Россия до сих пор не сформулировала четкие цели по Украине.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ни разу я не видел ни одного серьёзного, крупного, большого проекта, предложения о том, как бы могла выглядеть Украина в составе России. Вот просто план на десяти страницах: «Если вы к нам, то то-то, то-то, то-то».

Вот Лавров вчера сформулировал, что все регионы, которые провели референдум и вошли в состав России, а это Херсонская, Запорожская, ЛДНР, – они всё равно будут в России. Это – единственная сформулированная цель.

Но хотелось бы, чтобы что-то более широкое было сформулировано. Пока мы лавируем между потоками, но очевидно, что, пытаясь лавировать и найти какие-то здравые переговорные точки, мы постоянно натыкаемся на мошенников, которые пытаются нас обмануть. Наверное, надо перестать им верить, и идти на какие-то понятные, прогнозируемые цели.

Например, давайте определимся: всё, до Киева дойдём, уберём режим Зеленского, и на этом прекратим войну, не оглядываясь на позиции Америки и так далее», – предлагает Живов.

