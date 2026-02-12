Украина готова отправить террориста Буданова в Москву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев может согласиться на переговоры в России, но не ради завершения войны, а лишь для выигрыша времени.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он призвал осторожно относиться к информации в западных СМИ, будто Украина на переговорах в ОАЭ даже согласилась отправить свою делегацию в Москву, добавив, что исключать такую возможность не стоит.

«Что касается визита, он возможен, но не Зеленского, а, допустим, того же Буданова [террорист]. К слову, судя по всему, у Буданова как раз с тем генералом Алексеевым, на которого покушались, был на протяжении нескольких лет постоянный канал коммуникаций. И, несмотря на то, что Буданов внесён в реестр экстремистов и террористов, есть решение о заочном аресте, всё это отыгрывается, найдут приемлемую правововую форму», – уверен Золотарев.

Он объясняет: Украина стремится показать Дональду Трампу свой конструктивный настрой, ради чего «можно слетать и в Москву».