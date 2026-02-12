Украина готова отправить террориста Буданова в Москву

Игорь Шкапа.  
12.02.2026 14:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 580
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Киев может согласиться на переговоры в России, но не ради завершения войны, а лишь для выигрыша времени.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Он призвал осторожно относиться к информации в западных СМИ, будто Украина на переговорах в ОАЭ даже согласилась отправить свою делегацию в Москву, добавив, что исключать такую возможность не стоит.

«Что касается визита, он возможен, но не Зеленского, а, допустим, того же Буданова [террорист]. К слову, судя по всему, у Буданова как раз с тем генералом Алексеевым, на которого покушались, был на протяжении нескольких лет постоянный канал коммуникаций. И, несмотря на то, что Буданов внесён в реестр экстремистов и террористов, есть решение о заочном аресте, всё это отыгрывается, найдут приемлемую правововую форму», – уверен Золотарев.

Он объясняет: Украина стремится показать Дональду Трампу свой конструктивный настрой, ради чего «можно слетать и в Москву».

«По большому счёту, от этого ничего не меняется. Оно не противоречит стратегии максимального затягивания вопросов, затягивание времени, которая для Зеленского сейчас является базовой. И это же в полной мере относится и к вопросу выборов», – подчеркнул Золотарев.

