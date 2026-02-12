Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Екатеринбургский «Ельцин Центр» занимается вредительством в России.

Об этом депутат Сергей Миронов рассказал в интервью каналу газеты парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Там работают ждуны. Там работает пятая колонна. Понятно, в память о первом президенте РФ, наверное, что-то нужно. Но то, что они делают, это вредительство. Я называю вещи своими именами. Жога хочет там навести порядок. Дай Бог ему силы воли и удачи. Там не наши люди», – сказал Миронов.

Бывший командир донбасского батальона «Спарта» Артем Жога был назначен уральским полпредом в октябре 2024 года и якобы сразу же попросил «Ельцин Центр» «добавить патриотизма» в свою работу под угрозой расформирования.

Но либеральное учреждение его слова проигнорировало и через месяц выпустило мерч к 35-летию падения Берлинской стены и открыло у себя «гендерно нейтральные туалеты». Правда, выступление русофобки Нины Хрущевой в последний момент отменили.

В июле в «Ельцин-Центре» провели выставку антихристанской порнохудожницы Ксении Маркеловой и «пацифистки» Нины Антроповой.

Шли и другие процессы. В августе заместитель главы «Ельцин Центра», гражданка Израиля Людмила Телень была оштрафована на 45 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ. Такой же штраф по такой же статье получил глава киноклуба центра Вячеслав Шмыров.

7 августа экспертная комиссия МГУ опубликовала анализ, который показал, что «Ельцин центр» системно искажает историю России, продвигая прозападный взгляд, противоречащий линии русского государства.

При этом Жога (благодаря статусу полпреда) стал членом попечительского совета «Ельцин Центра» и присутствовал на его 10-летии и зачитал поздравление президента РФ, где говорилось, что центр — не просто дань памяти Ельцину, а «пример бережного и объективного отношения к истории».

В прошлом году сообщалось, что одиозный олигарх Роман Абрамович по просьбе семьи Ельцина согласился финансировать работу скандального центра 2025-2027 годы в объеме 3 миллиарда рублей в качестве безвозмездной поддержки и еще 1 млрд — в виде гранта.

2 года в Москве функционирует филиал «Ельцин Центра», ради которого был практически разрушен исторический памятник федерального значения – усадьба Долгоруковых-Бобринских. В декабре там выступал «историк» Кирилл Кобрин, сравнивающий современную Россию с фашистской Германией.