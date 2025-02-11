Пора пересмотреть границы Украины! Венгерский евродепутат потребовала самоопределения карпатских венгров и русинов

Константин Серпилин.  
11.02.2025 21:25
  (Мск) , Страсбург
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Венгрия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина нарушает права венгерских меньшинств, отправляя их на убой в войне, которая их не касается.

Об этом в Европарламенте заявила депутат от Венгрии Жужанна Борвендег, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина нарушает права венгерских меньшинств, отправляя их на убой в войне, которая их не...

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«За кулисами ведутся игры за власть, есть глобальные капиталистические интересы, которые фактически поддерживают эту войну уже три года. А погибшие продолжают  накапливаться, пока мы здесь сидим и обсуждаем.

Это напрямую затрагивает венгров! Давайте не забывать, что западная часть Украины принадлежала Венгерскому Королевству тысячу лет, пока в 1920 году её не лишили суверенитета и не отобрали у моей родины. Там живут венгры и русины, которых втянули в войну и смерть ради дела, которое их не касается.

Более того, нынешнее украинское правительство не может гарантировать права их основного национального меньшинства. Мы должны говорить о немедленном прекращении огня и мире, особенно если Европа хочет сесть за стол переговоров. А чтобы установить прочный мир, нужно также включить в повестку дня вопросы корректировки границ», – сказала Борвендег.

«Этого нет в повестке дня, это считается табу. Но в ходе этой войны Венгрия не отказывается от обеспечения самоопределения карпатских венгров и русинов», – добавила евродепутат.

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