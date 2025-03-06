В Кировограде подпольщики энергично жгут автомобили ВСУ
На подконтрольных Киеву территориях продолжается сопротивление.
ТГ-канал подпольщиков «Дозор» распространил видеокадры, на которых пылают сразу две машины ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всё меньше стран готовы передавать в «дар» ВСУшникам свои старые колымаги. Не удивимся, кстати, если и за такую помощь они потом потребуют «возврат средств». Ну, а мы, тем временем, чуток «облегчим» долг ВСУ перед западными тварями, финансирующими эту войну», – говорится в комментарии к видео.
Поджог произошёл в Кировограде, который майданутые власти переименовали в Кропивницкий.
Подпольщики периодически публикуют видео и фотосвидетельства своей деятельности. На подконтрольных бандеровцам территориях регулярно горят админздания и авто ВСУ, «волонтёров» и людоловов из ТЦК.
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