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На подконтрольных Киеву территориях продолжают гореть автомобили людоловов из ТЦК и боевиков ВСУ.

Кадры с горящим авто распространяет тг-канал подпольщиков «Дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поджог произошёл в Харькове – под покровом ночи партизаны облили автомобиль горючей жидкостью и подожгли.

«Давно на канале не было видео с горящими автомобилями ТЦК и ВСУ. Исправляемся», – пишут подпольщики.

Отметим, подпольщики уже не впервые публикуют видео своей деятельности. На захваченных нацистами территориях горят админздания и авто не только военных, но и так называемых волонтёров, разжигающих ненависть и обогащающихся на сборах денег от одурманенных пропагандой граждан.