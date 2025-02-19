На Украине продолжают полыхать машины ТЦК

Вадим Москаленко.  
19.02.2025 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Украина


На подконтрольных Киеву территориях продолжают гореть автомобили людоловов из ТЦК и боевиков ВСУ.

Кадры с горящим авто распространяет тг-канал подпольщиков «Дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На подконтрольных Киеву территориях продолжают гореть автомобили людоловов из ТЦК и боевиков ВСУ. Кадры...

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Поджог произошёл в Харькове – под покровом ночи партизаны облили автомобиль горючей жидкостью и подожгли.

«Давно на канале не было видео с горящими автомобилями ТЦК и ВСУ. Исправляемся», – пишут подпольщики.

Отметим, подпольщики уже не впервые публикуют видео своей деятельности. На захваченных нацистами территориях горят админздания и авто не только военных, но и так называемых волонтёров, разжигающих ненависть и обогащающихся на сборах денег от одурманенных пропагандой граждан.

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