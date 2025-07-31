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В занятом азербайджанскими войсками Нагорном Карабахе уничтожен памятник художнику Ивану Айвазовскому (Айвазяну). Монумент снесли в день рождения мариниста 29 июля. Он был установлен силами российских миротворцев в 2021 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Азербайджанские СМИ настаивают, что памятник Айвазовскому был «незаконным», поскольку устанавливался «сепаратистами» без согласования с Баку.

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«Украинство гораздо заразнее, чем может показаться на первый взгляд. И, да. Несмотря на то, что Айвазовский родился в армянской семье, в историю он вошел как великий русский художник», – напоминает ведущая Юлия Витязева.

Военкор Дмитрий Стешин также проводит параллели с Украиной:

«Скоро книги на русском жечь будут, а потом и войну нам объявят. Я верно размышляю? В таком порядке все происходит?».

Военкор Юрий Котенок не удивляется произошедшему – он указывает, что российские СМИ ранее попросту замалчивали подобные факты, намекая на недавний скандал с уже уволенным замдиректора ТАСС Гусманом.

«Напомню, что как только азербайджанская армия заходила в армянские сёла, первое, что делали солдаты — ломали кресты и расстреливали их из автоматов. Всё это не мешало бакинским лоббистам в Москве защищать интересы протурецкого и абсолютного русофобского режима. Некоторым — не мешает до сих пор».

Председатель «Народной партии» Иван Отраковский предлагает ответить зеркально:

«Вопрос, а насколько в России нужны и уместны памятники Гейдару Алиеву?».

Автор памятника Айвазовскому Салават Щербаков предлагает провести переговоры с Баку, чтобы забрать бюст в Россию.

«Конечно, снос памятника – это вандализм, слепая и безнадежная политическая ошибка», – сказал художник.

Напомним, могила Айвазовского находится в Феодосии.