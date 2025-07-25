Уволен Гусман, опозоривший Россию. Дадут иноагента или повысят?

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Отправлен в отставку первый зам директора главного государственного информагентства России ТАСС Михаил Гусман – один из двух участников недавнего скандала, осыпавших комплиментами президента Азербайджана на форуме в Карабахе вместо того, чтобы задать вопрос о судьбе избитых и арестованных в Баку россиян, а также выразить протест против поддержки Ильхамом Алиевым бандеровского режима.

«Обращу внимание на формулировку правительственного постановления об увольнении, в которой нет слов «по своему желанию». То есть, это решение – четкое следствие недостойного поведения Гусмана», – комментирует политолог Павел Данилин.

Его коллега Иван Скориков называет Гусмана «непотопляемым».

«Гусман в должности с 1999 года, менялись генеральные, менялись главреды, но Гусман оставался и рулил. То, что главный президент для него Алиев – давно известно. В политологических кругах шутили, что ТАСС иногда превращается в ТААР. В контексте нынешнего антирусского разворота властей Азербайджана, Гусман явно перестарался в облизывании Алиева, и совсем забыл, что ТАСС – российское государственное агентство».

Позиция Гусмана объясняется тем, что он – выходец из Баку, а сейчас его сын занимает должность в представительстве Азербайджана в ООН.

«Михаил Гусман был до последнего момента на особом счету. Недавно модерировал встречу Владимира Путина с журналистами», – замечает политик Олег Царев.

Военкор Юрий Котенок возмущен.

«То, как Гусман вылизывал задницу зарвавшегося бакинского бая, по содержанию вполне может быть приравнено к деятельности «иностранного агента». Многие годы он открыто лоббировал интересы Баку и заискивал перед государством, руководство которого не скрывает прямой поддержки нацистского Киева, всячески симпатизирует ему и обещает гадить России».

Актриса Яна Поплавская считает, что Гусман нанёс серьёзный вред имиджу России, при этом будет обеспечен сытой пенсией.

«В тот момент, когда Гусман умасливал Алиева, в застенках бакинского СИЗО сидели его коллеги, журналисты RT. Однако, вопрос о них не прозвучал. Вопрос о поддержке Азербайджаном Зеленского не прозвучал… Он не обеднеет, по миру не пойдёт. На достойную старость заработал. А вот урон репутации российского журналиста, в широком смысле, в глазах антироссийского политического сообщества нанесен неслабый».

Обозреватель Юрий Баранчик считает, что без позиции общественности увольнения Гусмана не было бы.

«Глас народа возымел свое действие. Но сколько таких еще сидят и тихо гадят?».

Отставной дипломат Михаил Димурин соглашается:

«Это лишь малая толика того, что нужно для очищения нашей политики от агентов влияния Алиева».

Либеральный публицист Кирилл Шулика считает, что уход Гусмана – отнюдь не признак изменения ситуации.

«Просто ему уже 75 лет, пора и на пенсию. И он, конечно, на пенсии тоже не потеряется. А если уж и начали бы бороться с азербайджанским лобби в России, то Гусман там был бы, конечно, не в конце списка, а в его середине».

Политолог Алексей Ярошенко опасается:

«Главное, чтобы не оказалось сейчас, что Гусмана уволили для того, чтобы повысить за его виртуозные дипломатические расшаркивания. А так, конечно, надо ещё иноагента дать».

Схожие мысли и у радиоведущего Игоря Шатрова.