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Действующий посол Украины в США Оксана Маркарова уйдет в отставку. Ее место может занять нынешний министр обороны Рустем Умеров, что повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.

Об этом на пресс-конференции в Италии заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смена посла в США произойдет. Я благодарен Оксане Маркаровой, мы с ней разговаривали, имели контакты, я имею в виду. Каким будет продолжение ее работы, я не могу вам сказать, многое зависит именно от нее. Я открыт, я хотел бы, чтобы она продолжала работать в Украине, но, если она решит для себя по-другому, это ее выбор. Что касается нового посла, я бы так сказал, и Кабинета министров, я скажу откровенно, если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, то есть ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины. Понятно, почему – потому что сегодня все решения, весь наш бюджет – это, к сожалению, война. И поэтому от министерства обороны очень многое зависит», – заявил Зеленский.

Вместе с тем, он проигнорировал вопрос об отставке посла в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, Рустем Умеров долгое время работал в США, там, согласно журналистским расследованиям, у него проживает вся семья, включая родителей, а сам он якобы является гражданином США.

Маркарова – токсична фигура. Она попадала в скандал, фактически подыгрывая Демпартии во время предвыборной кампании в США. Американское издание Financial Times отмечает, что Маркарова будет уволена по требованию действующей администрации. Так команда команда диктатора Зеленского пытается задобрить Дональда Трампа, выпрашивая у него оружие.