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Глава МИД Украины Андрей Сибига, отвечая на вопрос о замене посла в США (текущий представитель Киева Оксана Маркарова помогала штабу Байдена и вызывает раздражение у команды Трампа), попытался представить дело так, что Владимир Зеленский готовит ротацию дипломатов вообще во всех странах G20.

Но если это действительно так, то под увольнение может попасть и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, чье назначение в Великобританию считалось «почетной ссылкой» потенциального конкурента Зеленского.

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«Следует ожидать около 20 указов, которыми будут и уволены, и назначены новые руководители зарубежных учреждений. Все послы должны понимать, что мерилом их деятельности является результат… Видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах G7 и G20, то есть в первую очередь усилить эти страны, в том числе трек США», – заявил Сибига.

Российский политолог Николай Стариков уверен:

«Анонсированная на Украине замена (ротация) послов – удар по Залужному. В этом её смысл и предназначение. Это попытка разорвать связь главного конкурента диктатора Зеленского и Британии».

Политолог Андрей Мишин считает, что для Залужного будет сделано исключение.

«Ротацию послов глава офиса президента «серый кардинал» Андрей Ермак, хочет использовать для укрепления тотального единоличного контроля внешней политики. При этом Залужного менять не будут: слишком высок электоральный рейтинг, экс-главком популярен среди вояк укровермахта, генерала поддерживают влиятельные силы Запада», – сказал он «ПолитНавигатору».

По данным Мишина, в США Ермак хотел бы отправить нынешнего премьера Дениса Шмыгаля, но есть препятствия.

«За греко-католиком Шмыгалем стоят Ватикан, ЦРУ и стратком НАТО – его задача борьба с православием, разрушение русскокультурной идентичности жителей Украины. Слишком ценный кадр для отсылки послом, как бы ни хотелось Ермаку сделать украинским премьером свою протеже Юлию Свириденко», – отметил эксперт.

Не верит в отставку Залужного и политолог Владимир Корнилов.

«Залужного, конечно, когда-то сменят, но, по-моему, вы знаете, решает это не Киев, не Сибига и не Зеленский, а Лондон. Обратите внимание, Зеленский не хотел снимать послицу в США, а вот Америка ему велела. Соответственно, Лондон сейчас в значительной степени ставит на Залужного – его держат на случай замены Зеленского как главного наследника украинского престола», – заявил Корнилов «ПолитНавигатору».

А вот политолог Михаил Павлив допускает, что Зеленский решит действовать на опережение и вопреки воле Лондона.

«Это укладывается в логику выведения Залужного как конкурента Зеленского. Превратить его сначала из главкома, героя войны в лицо, лишенное милитаристского флера, симпатичного экзальтированному украинскому обществу. Сейчас будет второй акт этой драмы. Переведение его из статуса официального лица, в статус обычного «экс». Он становится открыт для появления новых или активизации старых уголовных дел. Они там есть еще с 22-го года. Его намерены добить», – считает Павлив.

Ранее отставной генерал СБУ Григорий Омельченко заявлял, что Зеленский подвесил на крючок Залужного и близких к нему генералов, инициировав возбуждение ряда уголовных дел за промахи ВСУ на первом этапе российской СВО.