Украинских оккупантов выбили из села в Белгородской области

Игорь Шкапа.  
26.04.2025 16:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вместе с информацией об окончательном освобождении Курской области поступили хорошие новости из Белгородчины, где ранее ВСУ удалось зацепиться за приграничные территории в Краснояружском районе.

Оккупанты даже смогли на некоторое время захватить два села – Демидовку и Поповку Две недели назад Демидовка вернулась под контроль российской армии. Теперь появились кадры объективного контроля, подтверждающие освобождение Поповки.

Вместе с информацией об окончательном освобождении Курской области поступили хорошие новости из Белгородчины, где...

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«Сегодня Поповка была полностью зачищена от оккупантов. Это заслуга всех Северян, участвовавших в отражении провокации врага: наших бесстрашных штурмовиков, выбивавших противника с российской территории, артиллеристов и операторов БпЛА, уничтожавших вражеские расчеты на украинской территории, ракетчиков и летчиков, регулярно наносивших поражение по резервам и командным пунктам ВСУ в глубине Краснопольского района Сумской области», – пишет тг-канал «Северный ветер», который ведут бойцы группировки ВС РФ «Север».

Указывается, что авантюра в Краснояружском районе «завершилась разгромом штурмовых подразделений ВСУ, потерявшими свыше 1760 человек».

Информацию подтверждает и военкор Анатолий Радов, отмечая, что некоторое присутствие в Белгородской области противник еще сохраняет.

«Также продемонстрирован российский флаг в селе Поповка Белгородской области. Ранее хохлов выбили из Демидовки. Ребята продолжают работать по небольшим группам противника южнее этих сёл. Теперь, кстати, интересный момент – согласно нашим же заявлениям, мы можем начинать переговоры», – пишет Радов.

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