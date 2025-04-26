Герасимов доложил о полном освобождении Курщины. Военкоры пишут, что бои продолжаются

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Российское командование заявило о полном освобождении от украинских оккупантов Курской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада российскому президенту Владимиру Путину.

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«Завершен разгром сил ВСУ, вторгшихся в Курскую область, в субботу был освобожден последний населённый пункт региона – село Горналь», – сказал Герасимов.

По его словам, украинские оккупанты потеряли в Курской области свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными.

Признано, что в боях принимали участие корейские военные.

«Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм», – подчеркнул Герасимов.

Было сказано, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, где взято под контроль четыре населенных пункта и занято более 90 квадратных километров.

Путин в свою очередь заявил, что разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий ВС России и на других важнейших участках фронта.

Впрочем, даже из доклада Герасимова понятно, что какое-то присутствие оккупантов в Курской области еще может иметь место. Так, начальник генштаба сообщил, что «проводятся мероприятия по выявлению военных ВСУ, которые пытаются укрыться».

«Герасимов сообщил, что Курская область полностью освобождена, но пацаны с утра писали, что хохлы ещё есть в посадках и опорниках на границе и всеми силами пытаются удержаться за кусок земли. Не знаю, возможно, хохлов в области уже нет, но, по сообщениям пацанов, они ещё есть и работа по выкуриванию продолжается, и скоро их не останется», – пишет в своем тг-канале бывший военный с позывным «Осетин».

О продолжающихся боях пишет военкор Анатолий Радов.