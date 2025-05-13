Несмотря на то, что президент Украины законодательно сам себе запретил переговоры с Владимиром Путиным, Зеленский всё же согласился приехать в Стамбул для переговоров, но уже под давлением Трампа, который написал, что «Украина должна согласиться немедленно». Однако со стороны Зеленского «призыв к миру» был максимально хамским: он заявил, что надеется, что «Путин в этот раз не будет искать причин, почему он вдруг не хочет».

Об этом, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Следует отметить, что ранее Путин никогда не искал причин не договариваться с Украиной, а наоборот, часто говорил о возможности переговоров. Более того, инициатором возобновления переговоров был Владимир Путин, когда в ночь на 11 мая лично предложил России и Украине переговоры в Стамбуле после многочисленных нарушений праздничного перемирия со стороны Украины.

«Несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле – там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны», – заявил президент РФ.

Примечательно, что Путин не говорил о готовности лично приехать на переговоры, и уж тем более говорить с Зеленским, политическую легитимность которого он ставил под сомнение с того момента, как на Украине должны были пройти выборы. Он говорил: «предлагаем», что дипломатически подразумевает лишь присутствие уполномоченных представителей, а не главы государства.

А если учитывать нарочитое хамство Зеленского в своём видео-ответе, то вряд ли Владимир Путин после такого вообще захочет об этом думать. Особенно если учесть, что в Офисе президента Украины уже заявили, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Стамбуле, если со стороны России не приедет лично Владимир Путин. К тому же, со стороны Турции никто вообще не приглашал Зеленского в Стамбул.

То есть, внезапно заговорив о переговорах в таком ключе, Зеленский и вовсе не собирается их вести, поскольку, скорее всего, рассчитывает, что Путин не приедет в Стамбул, а Украина, как всегда, обвинит Россию во всех бедах и западные СМИ напишут, что процесс был сорван по вине Путина. Да и куда в таком случае девать указ Зеленского от 30 сентября 2022 года, который запрещает переговоры Украины лично с Путиным?

Заявление же президента России о возобновлении переговоров с Украиной было сделано ввиду того, что Трамп проиграл Украину после пафосных речей закончить войну за сутки, затем за 100 дней, а потом под натиском транснациональных корпораций и вовсе слил договор по редкозёмам, а также практически признал предыдущую военную помощь США подарком Украине, потому что в договоре об украинском долге не было ни слова.

Кроме того, заявление Путина, скорее, похоже на жест доброй воли и выглядит как последняя попытка России протянуть руку Украине после медленного отстранения Трампа от украинского вопроса. Кстати, со стороны Трампа уже поступил ультиматум, когда его представитель заявил, что США выйдут из процесса урегулирования, если мирное соглашение по Украине не одобрит Путин.

Но главное, что после условного праздничного перемирия положение Украины на фронте стремительно ухудшается, а российская армия уже почти в километре от Днепропетровской области. И если договорённости в Стамбуле всё же не будут достигнуты, то Россия будет вынуждена постепенно вносить в свой состав территории других областей Украины.

В любом случае Зеленскому следовало бы идти на попятную, поскольку последние три года должны были его научить, что когда Украина отвергает предложения России, то она стремительно теряет в размерах, а её силы на фронте тают на глазах.