России нужно уничтожить штаб-квартиры СБУ, ГУР и офис Зеленского как террористические организации.

Об этом на канале «Книжный день» бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, после переворота 2014 года переехавший в Луганск и воевавший там за ЛНР, а потом и в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Противник не дурак, и он, конечно, иногда гонит своих призывников на мясной штурм, но они не имеют такого ресурса. Поэтому они стараются бить в какие-то ощутимые точки. В частности, почему нужно освободить Одессу и Николаев? Не только потому, что это русская земля, это мы понимаем. А потому что оттуда выходят безэкипажные катера, которые занимаются террором на Чёрном море. Которые атакуют суда, просто заподозренные в том, что они имеют хоть какое-то отношение к теневому флоту России. Пытаются атаковать наши НПЗ, нефтебазы. Потому что топливо нужно всем. Нужно и гражданским. Это может вызвать какое-то недовольство внутри России. Нужно и военным. Если танк уже не ездит на передовой, то на второй, третьей линии ездят грузовики. Они пытаются атаковать чувствительные наши стороны», – сказал Селиванов.