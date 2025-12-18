Польша заминирует границу с Россией и Белоруссией

Польша впервые с 1980-х годов начнет производить противопехотные мины. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом агентству «Рейтер» сообщил польский замминистра обороны Павел Залевский.

Военные планируют разместить их вдоль восточной границы страны, не исключается, что излишки будут отправлены на Украину и в страны Балтии.

Ранее Польша вслед за Литвой, Латвией и Эстонией объявила о выходе из Оттавского договора, предусматривающего запрет на производство и применение противопехотных мин.

«Расторжение Оттавского договора — что Польша и сделала, следуя примеру, в частности, стран Балтии, — позволит вооружить границу с Белоруссией и российской Калининградской областью. Это будет достигнуто с помощью противопехотных мин», – говорится в статье.

Залевский надеется, что производство возобновится уже в следующем году. По его словам, излишки мин могут быть переданы ВСУ.

«Мы сосредоточены на собственных потребностях, но Украина является абсолютным приоритетом, поскольку украинско-российский фронт – это польско-европейский фронт безопасности», — заявил Залевский.

