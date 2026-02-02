Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский международный институт социологии опубликовал свежие данные, согласно которым украинцы по-прежнему отвергают требования России и готовы терпеть войну до победного конца.

Даже если учесть, что социология на Украине сегодня отображает на истинные настроения, а то, что нужно заказчикам (в данном случае власти), становится понятно, к чему готовится Зе-режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Итак, представленные итоги соцопроса таковы:

52% респондентов категорически отвергают предложение передать под контроль России весь Донбасс – причем, даже в обмен на гарантии безопасности Запада (готовы принять – 40%).

«По сравнению с серединой января существенных изменений не было», – утверждают в КМИС.

Лишь 20% украинцев ожидают, что война завершится в ближайшие недели или хотя бы в первой половине 2026 года; 65% утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо (в декабре 2025 года – 62%, в сентябре 2025 года – 62%).

88% считают, что ударами по энергетике Россия пытается оставить украинцев без света и тепла и принудить к капитуляции; 90% считают, что Украина должна наносить удары по территории России. При этом из них 80% считают, что Украина должна наносить удары не только по военной инфраструктуре, но и по другим объектам;

66% ожидают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС (в декабре 2025 года – 64%).

Россия сегодня с утра возобновила удары по энергетической инфраструктуре в Харьковской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской областях, сообщило украинское Минэнерго.

Кроме того, РФ продолжает наносить удары по украинской железной дороге в рамках разрушения военной логистики ВСУ и принуждения бандеровского режима к денацификации. Правительство Украины опубликовало фото последствия атаки дронов по тепловозу на станции в Запорожье.