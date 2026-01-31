«Идет арктическое похолодание»: Бортник призвал готовиться к новому удару России

Энергетическое перемирие на Украине вступило в силу за несколько дней, до того как об этом было объявлено, но об этом молчали.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«Почему молчала Украина? Не знало украинское руководство? Сомневаюсь очень, потому что, если посмотреть на физику происходящего, то последний российский массированный удар по Киеву нанесён в ночь с 23 на 24 января. А украинский удар по российским НПЗ, по российским танкерам был нанесён 22 и 23 января на Кубани, Пензенский НПЗ. После этого ни Украина Россия ударов, взаимных ударов по энергетике не наносили. То есть, обе стороны знали о существовании этих договорённостей, и обе стороны их выполняли без какого-либо объявления, несмотря на то, что раньше даже малейший чих называли огромным прорывом в переговорах, огромным достижением, прогрессом – вот-вот мы закончим. Тут же договорились об энергетическом перемирии и молчали», – отметил эксперт.

По его словам, перемирие «работает 4 дня, а о том, что оно работает, объявляют за 2 дня дня до его завершения».

При этом он считает, что со стороны России имел место «трюк», поскольку она ранее использовала семидневную паузу для накопления ракет и дронов, и такой промежуток времени примерно требовался для нового массированного удара, а потому это ничего не означает с военно-технической точки зрения.

Кроме того, политолог продемонстрировал данные метеопрогнозов, согласно которым как раз с 1 февраля на Украину придет новая волна арктического похолодания с морозами до минус 20 градусов.

«Поэтому это очень искусственное, очень виртуальное перемирие, которое на самом деле не меняет баланса вещей. И было бы это соглашение, не было бы этого соглашения, скорее всего, на протяжении этих семи дней нас ожидала бы определённая пауза в российских ударах, потому что Россия накапливала бы силы, чтобы ударить на пике холода, что она, возможно, собирается сделать и в этот раз», – считает Бортник.

Он не исключает, что о перемирии молчали несколько дней, чтобы не давать Европе возможности его сорвать.