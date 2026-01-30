В Киеве уверены: «Европа нам должна. Никуда они от нас не денутся»
Есть опасная тенденция, что после антиевропейской речи Зеленского в Давосе Европа своим приоритетом стала устанавливать Арктику, а не Украину.
Об этом украинский доктор исторических наук и общественно-политический деятель Павел Гай–Нижник заявил в эфире канала «ProUA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Зеленский осознаёт, в том контексте – куда она денется, Европа? И Европа это осознаёт, что мы находимся на первом фланге борьбы. Но также важно понять, что Европа уже после Давоса выделила первый транш денег не Украине сначала, а на вооружение Арктического флота. И это показательно – что стало в приоритете»,– вещал Гай-Нижник.
Его поддержал телеведущий-бандеровец Олесь Доний.
«Как вы абсолютно аргументировано подчеркнули, Европа никуда не денется. Она будет вынуждена даже при таких, достаточно антиевропейских настроениях, всё равно поддерживать. По крайней мере, эти политические элиты – давать деньги и давать оружие», – рассуждал пропагандист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: