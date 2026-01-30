В Киеве уверены: «Европа нам должна. Никуда они от нас не денутся»

Вадим Москаленко.  
30.01.2026 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 140
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Есть опасная тенденция, что после антиевропейской речи Зеленского в Давосе Европа своим приоритетом стала устанавливать Арктику, а не Украину.

Об этом украинский доктор исторических наук и общественно-политический деятель Павел Гай–Нижник заявил в эфире канала «ProUA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть опасная тенденция, что после антиевропейской речи Зеленского в Давосе Европа своим приоритетом стала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский осознаёт, в том контексте – куда она денется, Европа? И Европа это осознаёт, что мы находимся на первом фланге борьбы. Но также важно понять, что Европа уже после Давоса выделила первый транш денег не Украине сначала, а на вооружение Арктического флота. И это показательно – что стало в приоритете»,– вещал Гай-Нижник.

Его поддержал телеведущий-бандеровец Олесь Доний.

«Как вы абсолютно аргументировано подчеркнули, Европа никуда не денется. Она будет вынуждена даже при таких, достаточно антиевропейских настроениях, всё равно поддерживать. По крайней мере, эти политические элиты – давать деньги и давать оружие», – рассуждал пропагандист.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить