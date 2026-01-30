«Украинский конфликт – это затычка в бутылке европейской безопасности» – немецкий генерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа должна уладить конфликт на Украине, чтобы не втянуться него.

Об этом четырехзвездный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Окончание войны на Украине чрезвычайно важно для Европы по двум причинам. Риск того, что война на Украине может перерасти в войну за Украину, – остается очень высоким. За последнее время он даже вырос»», – сказал Куят.

Он полагает, что после улаживания украинского конфликта Европа должна будет наконец реализовать предложения России 30-летней давности.