«Украинский конфликт – это затычка в бутылке европейской безопасности» – немецкий генерал
Европа должна уладить конфликт на Украине, чтобы не втянуться него.
Об этом четырехзвездный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Окончание войны на Украине чрезвычайно важно для Европы по двум причинам. Риск того, что война на Украине может перерасти в войну за Украину, – остается очень высоким. За последнее время он даже вырос»», – сказал Куят.
Он полагает, что после улаживания украинского конфликта Европа должна будет наконец реализовать предложения России 30-летней давности.
«Необходимым условием для достижения прочного соглашения, которое может стать частью системы безопасности и мира в Европе, включая Украины и России, является прекращение этой войны. Это так сказать затычка в бутылке. Если мы ее вытащим, то сможем заняться тем, что не удалось сделать в 1990 году, а именно реализовать предложения, которые поступали от российской стороны и исправить ситуацию», – подчеркнул Куят.
