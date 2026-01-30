Запоздалое прозрение садиста из ВСУ: Культ Бандеры – это схроны при свечах, туберкулёз и превращение в укро-Талибан

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если войну не прекратить, то Украина очень быстро деградирует и одичает. Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы уже прошли ту черту, когда воюем дольше, чем была немецко-советская война. И возникает вопрос: несмотря на шапкозакидательство, культ Бандеры, лозунги «до последнего деда в последнем селе» – почему это не сработало? Сегодня мы примерно 500 километров квадратных в месяц теряем. Это территория Киева. Уже не просто дроны, а даже РСЗО долетает до Запорожья, даже в Харьков уже опасно ездить на поезде», – сказал Друзенко.