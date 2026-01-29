«Пока Зеленский при власти, никакого мира не будет» – украинский политолог
Западные глобалистские структуры убедили Зеленского в Давосе продолжать боевые действия, поэтому война может закончиться только с гибелью или свержением украинского узурпатора.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Одни и те же люди стоят за авантюрой Тихановской 20 года – и за определенными действиями Зеленского. Одни и те же люди, один и тот же почерк, одни и те же структуры.
И вот там, в Давосе, он в тесном кругу отпраздновал свой день рождения, поговорил, и ему сказали снова, что давайте лучше воевать. Давайте лучше дальше будем продолжать действия боевые.
И сейчас Зеленский будет предпринимать все возможные усилия для того, чтобы имитация мира не завершилась реальным миром», – сказал Бондаренко.
«Когда меня спрашивают, увенчаются ли успехом нынешние переговоры, я выступаю в роли скептика. До тех пор, пока Зеленский при власти, мира не будет.
Пока ничего не указывает на то, что он власть теряет. Но люди его типа теряют власть без каких-либо предварительных показаний к этой потере. Быстро и внезапно», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: