«Наши ресурсы истощаются»: Польская дипломатия оправдывается перед неблагодарными украинцами

На Украине все меньше людей считают, что Польша оказывает Киеву существенную помощь для войны с Россией.

Об этом пишет влиятельная польская газета «Ржечпосполита», публикуя результаты социсследования Центра имени Мерошевского «Польша и поляки глазами украинцев» за 2025 год.

Украинским респондентам был задан вопрос: «Какая европейская страна оказывает Украине наибольшую военную помощь?». 32% выбрали Великобританию, 29% назвали Германию, а Польша заняла третье место с 14%. В сравнении с аналогичным опросом, проводившимся годом ранее, Польша потеряла сразу 9 процентных пунктов.

В Польше не очень довольны тем, как они выглядят в глазах украинцев.

«Немцы — чемпионы мира по саморекламе. Британцы же, наоборот, заявляют о себе в Украине — они лучше бегают марафоны, а мы специализируемся на спринте. Польские власти помогают, но по мере роста скептицизма они не всегда этим хвастаются. Кроме того, наши ресурсы истощаются: наша оборонная промышленность не может производить столько, сколько немецкая», — прокомментировал исследование экс-посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий.

Исследование, проведенное по заказу Центра имени Мерошевского, было выполнено в Украине компанией Info Sapiens (выборка 1010 человек; телефонные интервью с использованием компьютерной поддержки – CATI). Сбор данных проводился в ноябре прошлого года.