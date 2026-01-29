Молдово-украинский инцидент в ПАСЕ: Додон отбивается от Гончаренко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одиозный украинский депутат Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов РФ) объявил войну бывшему президенту Молдовы Игорю Додону в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В своем видеоблоге украинец заявил, что не допустит вступления «друга Путина» в группу Европейских консерваторов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Там он был в партии социалистов в блоке с коммунистами. Здесь он хочет вступить в группу консерваторов, правых. В группу, к которой я принадлежу. Он написал, что в течение недели официально станет. Ну посмотрим. Я приложу усилия, чтобы не стал он ни в течение этой недели, ни на следующей членом этой группы. Как по мне, это неприемлемо от слова вообще», – вещал Гончаренко.

Додон решил ответить киевскому скандалисту асимметрично. Он припомнил Гончаренко его угрозы силой захватить Приднестровье.

«Хочу сказать следующее: не лезьте в Приднестровье. Это часть Республики Молдова. Последние несколько лет мы то и дело слышим голоса из Украины о том, что этот вопрос нужно решать военным путём, вплоть до угроз о готовности ввести свои войска. Дорогие соседи, у вас есть свои проблемы. А Приднестровье — часть Республики Молдова, и мы сами разберёмся», – сказал Додон.

Рефери в противостоянии двух парламентариев будет выступать председатель группы Европейских консерваторов, патриотов и союзников Жолт Немет. Он представляет правящую партию Венгрии «Фидес – Венгерский гражданский союз» под руководством Виктора Орбана.