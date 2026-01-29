Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вчерашние заявления главы Госдепа Марко Рубио на слушаниях в Сенате создают впечатление, что американцы подводят Россию к завершению СВО на условиях проигравшей стороны, считают комментаторы.

«Остался только один нерешённый вопрос, о котором вы все знаете, — это территориальные претензии на Донецкую область… Мы пока не достигли прогресса», – сказал Рубио.

Он никак не упомянув о судьбе Херсона и Запорожья, которые также включены в Конституцию России, но контролируются ВСУ. Зато Рубио заявил о вводе войск стран НАТО на Украину, против чего выступала Москва.

«Гарантии безопасности в основном предполагают размещение небольшого количества европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем поддержку со стороны США».

Помогающий бойцам СВО волонтёр Алексей Живов встревожен:

«Звучит это всё очень скверно: и условные британские войска под Белгородом, и договор о коллективной безопасности США и Украины. Особенно на фоне того, что тот же Рубио требует от Венесуэлы прекратить любое присутствие России в республике. То есть они из Украины не уйдут, а мы из Венесуэлы должны уйти немедленно. Создаётся впечатление, что Россию подводят к таким условиям мира, чтобы позже превратить Украину в полноценный военный плацдарм, уже вооружённый — с учётом опыта этого конфликта — буквально до зубов и одновременно добиться, чтобы в самой России результаты военного конфликта обществом воспринимались «двояко».

Обозреватель Юрий Баранчик указывает:

«Вообще не покидает ощущение, что амеры и бриты играют двумя руками – амеры нас успокаивают, а в это время британцы эскалируют ситуацию и успешно – последние примеры известны. Тем самым, загоняя нас в некий стратегический тупик принятия решений, когда мы не можем якобы пойти в ответ на эскалацию, т.к. испортим переговорный трек с братушками-американцами. Выход из этого «тупика» ясен как Божий день – дать по рукам бритам и европейцам и спокойно откатить переговоры с американцами и украинцами к тем пунктам, которые для них хуже. Но мы почему-то так не делаем».

Запад хамски выдвигает России неприемлемые условия, пишет военный блогер Анатолий Радов.