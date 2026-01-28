Почему мы демонизируем Россию, но боимся предъявить претензии США? – экс-глава миссии ОБСЕ

Анатолий Лапин.  
28.01.2026 12:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 682
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Запад проявляет двойные стандарты, демонизируя Россию, но закрывая глаза на агрессивные действия США.

Об этом в эфире Neutrality Studies заявил бывший глава миссии ОБСЕ в России Дьёрдь Варга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не демонизируем США, когда они предпринимают военные действия против Ирана, Венесуэлы, Нигерии, Сирии, Ирака или любой другой страны. Мы не демонизируем агрессора в случае любых конфликтов, военных действий», – указал отставной ОБСЕшник.

«Шантажирование санкциями стало основным методом современных международных отношениях. Страны должны соблюдать чужие правила. Если вы не соблюдаете правила, то на вас тоже наложат санкции.

Это значит, что в мире есть группа стран, которые вводят санкции против всех. Это так называемый коллективный Запад, США и Европейский Союз, которые вводят санкции против всех стран мира.

Транспортные коридоры, энергетика, воздушное пространство, всё заблокировано и парализовано санкциями», — заявил Варга.

