Блэкаут работает: Украинцы уже готовы на потерю Донбасса, лишь бы вернуть комфорт
Блэкаут довел украинцев до такого состояния, что они будут готовы принять отступление ВСУ из Донбасса, лишь бы вернуться к привычному комфорту.
Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, участвовавший в войне с Россией, но затем списавшийся из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Теория, что все это служит принуждением, чтобы заставить пойти на такое решение, в том числе на референдум… Сегодня происходит этот массовый холодомор путем разгрома энергетики… Украинцы доведены уже сейчас до такого состояния, когда они не будут вчитываться в 20 или 120 пунктов мирного соглашения, которое им Зеленский принесет как спасение», – сказал Луценко.
Он вновь принялся ругать Зеленского за то, что тот не признает открыто необходимость потери территорий.
«Так было в Финляндии. И потому Финляндия до сих пор жива, хотя у нее откусили 20% территории, и потому Маннергейм является национальным героем. И на кладбище, где лежат все финские президенты, отдельно первая, другого цвета, другой формы, могила национального героя №1 Маннергейма. Потому что он спас страну, он мог взять на себя ответственность.
Что отличает обычного президента от национального героя? То, что он умеет брать на себя ответственность, а не только писать видосики. И в результате мы сейчас все сидим и думаем, так пообещал что-нибудь Зеленский Трампу или не пообещал? Если он пообещал вывод, и Буданова послал в Абу-Даби, чтобы он это фактически легализовал, то это его обычное поведение – переложить на кого-нибудь сложные решения. Тем не менее, мы все это увидим буквально через несколько месяцев», — заявил Луценко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: