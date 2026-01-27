Раздражение Украиной высказывает всё больше стран Европы

В Европе все громче начинают звучать голоса влиятельных политиков с острой критикой киевского режима. Так, вице-премьер Италии Маттео Сальвини открыто заявил о наглости Зеленского.

«Мы слышали Зеленского, который после всех полученных денег, усилий и помощи все еще имеет наглость жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь войну, ты теряешь людей, авторитет и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее. Тебе придется выбирать между поражением и разгромом», – написал Сальвини в своем блоге.

Как известно, выступая в Давосе, Зеленский позволил себе резкие высказывания в адрес ЕС. В частности, он призвал «дать подзатыльник каждому Виктору, живущему на деньги Европы», намекая на венгерского премьера Орбана.

На острый выпад итальянского вице-премьера незамедлительно отреагировал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий – он заявил, будто Сальвини не понимает, что «на поле боя в Украине решается судьба мира в Европе».

«А господину вице-премьеру, если он занимается мирным соглашением, советуем обратиться не к президенту Украины — защищающейся от агрессии стране, а к Путину, который начал эту войну», – огрызнулся укро-чиновник.

Тем временем, Венгрия вызвала на ковер украинского посла.

«Наши органы национальной безопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мер Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов», — заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

