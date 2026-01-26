В Давосе случился «Овальный кабинет 2.0» – только теперь унизили европейцев
Киевский диктатор Зеленский отчаянно пытается спасти ситуацию и отсрочить провал украинского вопроса теми же медийными методами, которыми была развязана война.
Об этом в своём видеоблоге заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы сказали, что Россия не действует в медиалогике, но Украина и все силы, которые привели к этой войне, они как раз действовали в медиалогике. В сфере того, что тогда казалось «общечеловеческими ценностями», а теперь всё больше похоже на пропаганду.
И я вижу, что ситуацию Зеленский по-прежнему пытается спасти в рамках этой медиалогики и предлагаю обратиться к тому, что произошло в Давосе…
Зеленский произнёс грандиозную речь, в которой обрушился на тех самых людей, которые последний год и помогали ему противостоять уже даже не Путину, а именно Трампу. И которые, собственно, использовали его уже не как таран против Путина, а как таран против Трампа.
…Сказал, что Европа даже Гренландию отстоять не может и закончил словами: «Когда Украина с вами, никто не будет вытирать о вас ноги». Тут я вообще перестала что-нибудь понимать», – призналась Латынина.
Она отметила, что все давно привыкли к мысли, что «Европа должна» спасать Украину, «каждый европейский политик должен вставать с мыслью, как помочь Зеленскому».
«И вдруг оказывается, что это Украина будет спасать Европу! Ну, как бы всё это немножко напоминало «овальный кабинет», серия вторая.
Только попытка вытереть о Трампа ноги привела к тому, что он прилетел обратно [в Давос]. А попытка вытереть ноги о европейских лидеров, что они недостаточно помогают, привела к продолжительным аплодисментам», – недоуменно рассуждала иноагент.
