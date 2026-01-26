Похищение Мадуро подстегнёт освободительную борьбу в Южной Америке против произвола США

26.01.2026 18:33
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро приведёт к тому, что в Южной Америке появятся новые лидеры национально-освободительного движения.

Об этом белорусскому информагентству «БелТА» заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что произошло в Венесуэле – это блестящая политико-военная операция Трампа, которая будет в учебниках. Причём, это в первую очередь, политическая операция, военная составляющая поставила эффектную точку.

Очевидно, что без договорённости с частью руководства Венесуэлы, выкрасть президента было невозможно.

И что будет дальше – большой вопрос. Потому что Трамп мудро не попутался впихнуть туда беглых оппозиционеров. Он помнит свой опыт первого срока, когда пытался снести Мадуро.

Результат был такой же, как с Тихановской. И Трамп понял, что с тихановскими кашу не сваришь. Поэтому он похитил Мадуро, но власть оставил прежнему классу», – отметил Ширяев.

«Как себя поведут в этой ситуации руководители Венесуэлы – мы не знаем. Мы не знаем, кто из них предал Мадуро. Там, видимо, будет серьёзная внутренняя борьба.

Но мы знаем, что в Латинской Америке очень мощные национально-освободительные силы. Период банановых республик давно прошёл. Это тогда, в XIX веке, могли канонерки подогнать, неугодных пострелять, а остальные лет 30 будут трепетать.

Поэтому, как поведёт себя народ, и выдвинутся ли новые лидеры национально-освободительной борьбы – мы не знаем. Но последние сто лет Латинская Америка демонстрировала готовность борьбы за свои национальные интересы, и нежелание стелиться перед янки.

Поэтому блестящую операцию Трамп провёл, но из этого не следует, что Венесуэла превратилась в его колонию», – добавил эксперт.

