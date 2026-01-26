«Декомунізація триває». В ТЭЦ Киева попали 16 русских ракет
13-го января по ТЭЦ в Киеве ударили 16 российских баллистических ракет, и все попали в цель.
Об этом в эфире телеканала «Общественное новости» заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Проблема Киева была создана 13 января. Проблема была именно в отсутствии средств ПВО, баллистика прошла, 16 ракет прошло в киевские ТЭЦ. К сожалению, киевские ТЭЦ в результате не работают, а они были очень существенным источником электричества для Киева и покрывали там плюс-минус половину потребностей Киева достаточно стабильно. И теперь нужно все электричество завести извне, через высоковольтные сети, а их тоже постоянно атакуют. То есть, что-то отремонтировали, как можно лучше, что смогли, запитываем – прилетает, и запаса прочности нет никакого», — заявил Харченко.
Он подчеркнул, что сейчас украинская столица находится на грани гуманитарной катастрофы:
«Мы по грани проходим, по лезвию. Вот мы идем, и нас толкают, давайте падайте, а мы сопротивляемся и не падаем… Но то, что мы по границе проходим, и все еще идем по ней, это тоже факт».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: