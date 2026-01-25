«Шантаж Кубы – это прямой вызов России» – Шишкин
За год президентства Дональда Трампа экспансионистские амбиции США сильно возросли.
Об этом белорусскому информагентству «БелТА» заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зачем Трампу вообще Гренландия? Почему вокруг этого вот столько шума сейчас?», – спросил ведущий.
«Трамп все ясно и четко расписал в своей Доктрине национальной безопасности, где объявил, что западное полушарие – это будет крепость США, а весь остальной мир – это то, за господство над чем он будет бороться.
Как он сказал: возрождаем обновленную Доктрину Монро. Её ещё иногда называют «Донро». Что значит обновленная? Это доктрина, в соответствии с которой западное полушарие – это наше, а вот за все остальное мы будем бороться с Китаем, с ЕС», – ответил Шишкин.
«Сейчас Трамп грозит Кубе вторжением, когда заявляет, что его госсекретарь был бы неплохим президентом Кубы. Это вызов ведь не только Кубе, но и Российской Федерации, и Белоруссии.
Именно с нами США заключили соглашение, по которому обязались руки прочь от Кубы. И, соответственно, любая акция сейчас против Кубы – это одновременно выпад против Российской Федерации и Белоруссии», – добавил эксперт.
