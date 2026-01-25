«Шантаж Кубы – это прямой вызов России» – Шишкин

Максим Столяров.  
25.01.2026 16:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 644
 
Вооруженные силы, Дзен, Куба, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США


За год президентства Дональда Трампа экспансионистские амбиции США сильно возросли.

Об этом белорусскому информагентству «БелТА» заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За год президентства Дональда Трампа экспансионистские амбиции США сильно возросли. Об этом белорусскому информагентству...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зачем Трампу вообще Гренландия? Почему вокруг этого вот столько шума сейчас?», – спросил ведущий.

«Трамп все ясно и четко расписал в своей Доктрине национальной безопасности, где объявил, что западное полушарие – это будет крепость США, а весь остальной мир – это то, за господство над чем он будет бороться.

Как он сказал: возрождаем обновленную Доктрину Монро. Её ещё иногда называют «Донро». Что значит обновленная? Это доктрина, в соответствии с которой западное полушарие – это наше, а вот за все остальное мы будем бороться с Китаем, с ЕС», – ответил Шишкин.

«Сейчас Трамп грозит Кубе вторжением, когда заявляет, что его госсекретарь был бы неплохим президентом Кубы. Это вызов ведь не только Кубе, но и Российской Федерации, и Белоруссии.

Именно с нами США заключили соглашение, по которому обязались руки прочь от Кубы. И, соответственно, любая акция сейчас против Кубы – это одновременно выпад против Российской Федерации и Белоруссии», – добавил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить