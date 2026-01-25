«Из Северодонецка и Покровска бежали без всякого референдума» – Луценко раскрыл план Зеленского

Игорь Шкапа.  
25.01.2026 16:25
  (Мск) , Киев
Чтобы вывести войска из пока еще подконтрольной Киеву части Донбасса, не нужно проводить референдум.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-глава МВД и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, участвовавший в войне с Россией, но затем списавшийся из ВСУ.

Он говорит, что руководству Рады поставлена задача продавить «специфические выборы», поскольку на обычных во втором туре победит экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Чтобы поломать этот сценарий, на Банковой хотят провести одновременно с выборами референдум о выводе ВСУ из Донбасса, чтобы Зеленский предстал миротворцем и на этой волне победил. Экс-глава советует депутатам открыть конституцию.

«Раздел четвёртый. Полномочия Верховной рады. Верховная рада имеет полномочия заключать мир. Там так четко черным по белому написано. И никакого референдума для этого не нужно. Президент имеет полномочия в пятом разделе подписывать межгосударственные соглашения, в том числе со страной-агрессором. Да, это его ноша, здесь ему можно только посочувствовать и поддержать. А парламент должен ратифицировать это двустороннее соглашение, потому что это их полномочия.

Переводить на людей референдум о выходе из Донбасса бессмысленно, потому что никакого референдума о выходе, например, из Северодонецка, Бахмута, Покровска или Часового Яра мы ведь не проводили. Это полномочия верховного главнокомандующего и начальника генштаба», – подчеркнул Луценко.

