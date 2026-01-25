Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы вывести войска из пока еще подконтрольной Киеву части Донбасса, не нужно проводить референдум.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-глава МВД и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, участвовавший в войне с Россией, но затем списавшийся из ВСУ.

Он говорит, что руководству Рады поставлена задача продавить «специфические выборы», поскольку на обычных во втором туре победит экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Чтобы поломать этот сценарий, на Банковой хотят провести одновременно с выборами референдум о выводе ВСУ из Донбасса, чтобы Зеленский предстал миротворцем и на этой волне победил. Экс-глава советует депутатам открыть конституцию.