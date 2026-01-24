Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самый массированный за всю историю СВО обстрел Белгорода произошел сегодня вечером. К счастью, обошлось без жертв. Есть разрушения. Предположительно били американскими ракетными установками «Хаймерс» сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородцы насчитали не менее 50 взрывов над городом, уточнил спецпредставитель МИД РФ Родион Мирошник.

Очевидно, на Белгороде бандеровский режим вымещает злобу за блэкаут в Киеве.

«Они ровно таким же образом били по Донецку, пока расстояние им позволяло. Сейчас по Донецку тоже прилетает, но уже не РСЗО, а дроны и прочая дальнобойщина. Пока от Донецка не отогнали украинских артиллеристов, в городе жить было считай, как на полигоне, где отрабатывают свои навыки кровавые убийцы и садисты», – напоминает донецкий фотограф Денис Григорюк.

Минобороны России обещало создать «буферную зону» в Харьковской области еще накануне ухода Сергея Шойгу с должности главы оборонного ведомства в 2024 году. Эта задача до сих пор не выполнена.

«Как и прежде, все целеуказание на американских разведывательных системах и Palantir, которые дают всю разведку для ВСУ с 2022 года», – напоминает волонтер Алексей Живов.

Украина уже не спрашивает у Запада разрешения на применение того или иного оружия для ударов вглубь «старой территории» России, заявлял недавно Зеленский.

«Мы перешли в фазу, когда то, что у нас есть, то мы и используем. А то, что нельзя использовать – нам не передают», – сказал Зеленский.

Глава МИД Сергей Лавров накануне похвалил США за конструктивную позицию по Украине.

«Я вас уверяю, что администрация Дональда Трампа при всех действиях, которые сейчас обсуждают широко в мире, – это администрация прагматиков…Такая позиция – готовность и понимание необходимости учитывать интересы партнера в полной мере проявляются в подходах администрации Дональда Трампа к украинскому урегулированию», – говорил Лавров.

Газета New York Times накануне Нового года сообщала, что удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ. Дональд Трамп дал согласие на операцию, чтобы склонять Кремль к остановке СВО без достижения целей.