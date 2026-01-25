«Эффект отказа от красных линий» – в ОАЭ начались настоящие мирные переговоры

Максим Столяров.  
25.01.2026 16:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1500
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ряд факторов говорят о том, что в ОАЭ начались настоящие мирные переговоры, а не очередная клоунада Киева.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ряд факторов говорят о том, что в ОАЭ начались настоящие мирные переговоры, а не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Переговоры в Абу-Даби – это самое важное событие текущей и предстоящей недели.

Во-первых, эти переговоры заранее не объявлялись. Есть цитата Ушакова, что инструкции делегации России были даны ночью. Ночью вызвали, сказали: руки в ноги, всем собираться. Сколько уже было этих переговоров? Что ты не можешь подождать двое суток? Нет, вы вылетаете утром, вот вам инструкции. Это не просто так.

И по очень небольшим деталям, которые до нас сейчас доходят – это впервые выглядит как настоящие переговоры. Ведь переговоры публичными не бывают о таких интимных вещах, как зоны контроля и так далее», – указал он.

«Это тайная вещь. Нельзя давать козырь оппозиции, которая тебе голову свернет и вперед ногами вынесет, если выяснит, что ты собираешься что-то там сдавать. Режим полной секретности – это четко говорит, что это настоящее стремление к чему-то прийти.

Но а что такое вдруг случилось? Обратимся к фронту. Там все вступило в полосу затишья. В политике – Давос. Вообще нет ни одного события, которое могло бы объяснить эту спешку.

Поэтому у меня есть только одно объяснение. Сработала ставка военно-политического руководства в Москве на то, что мэр Кличко назвал гуманитарной катастрофой. То есть, бесконечные бомбардировки инфраструктуры приводят к тяжелейшим последствиям.

И сейчас есть еще два города помимо Киева, которые стоят прямо на грани замерзания. А самое главное – деградация инфраструктуры достигла такой фазы, когда строительные бригады уже не успевают восстановить.

Москва отменила, судя по всему, красную линию. Это единственное, мне кажется, может быть причиной. То есть это попытка (Киева) остановить бомбардировки в ходе переговоров», – подытожил Ширяев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить