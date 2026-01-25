«Эффект отказа от красных линий» – в ОАЭ начались настоящие мирные переговоры
Ряд факторов говорят о том, что в ОАЭ начались настоящие мирные переговоры, а не очередная клоунада Киева.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Переговоры в Абу-Даби – это самое важное событие текущей и предстоящей недели.
Во-первых, эти переговоры заранее не объявлялись. Есть цитата Ушакова, что инструкции делегации России были даны ночью. Ночью вызвали, сказали: руки в ноги, всем собираться. Сколько уже было этих переговоров? Что ты не можешь подождать двое суток? Нет, вы вылетаете утром, вот вам инструкции. Это не просто так.
И по очень небольшим деталям, которые до нас сейчас доходят – это впервые выглядит как настоящие переговоры. Ведь переговоры публичными не бывают о таких интимных вещах, как зоны контроля и так далее», – указал он.
«Это тайная вещь. Нельзя давать козырь оппозиции, которая тебе голову свернет и вперед ногами вынесет, если выяснит, что ты собираешься что-то там сдавать. Режим полной секретности – это четко говорит, что это настоящее стремление к чему-то прийти.
Но а что такое вдруг случилось? Обратимся к фронту. Там все вступило в полосу затишья. В политике – Давос. Вообще нет ни одного события, которое могло бы объяснить эту спешку.
Поэтому у меня есть только одно объяснение. Сработала ставка военно-политического руководства в Москве на то, что мэр Кличко назвал гуманитарной катастрофой. То есть, бесконечные бомбардировки инфраструктуры приводят к тяжелейшим последствиям.
И сейчас есть еще два города помимо Киева, которые стоят прямо на грани замерзания. А самое главное – деградация инфраструктуры достигла такой фазы, когда строительные бригады уже не успевают восстановить.
Москва отменила, судя по всему, красную линию. Это единственное, мне кажется, может быть причиной. То есть это попытка (Киева) остановить бомбардировки в ходе переговоров», – подытожил Ширяев.
