Нужен ответ на захваты танкеров, иначе будет плохо — Царев

России нужно срочно отвечать на любые попытки захвата танкеров ее теневого флота, иначе она получит большие проблемы в экономике.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора». 

По мнению Царева, допустив захват танкеров Соединенными Штатами, Россия показала слабость, что может привести к тому, что пиратствовать будут даже прибалты:

«Они создали прецедент. Теперь мы видим, что Германия не пустила в Балтику наше судно, танкер теневого флота. Это вопиющий случай, нарушения конвенций и всего остального, и мы промолчали.

А Франция вместе с Великобританией захватили наш танкер теневого флота.

И если они будут это продолжать делать, если подключатся ещё «прибалтийские тигры» и будут захватывать наши суда, если начнут захватывать наши суда по всем морям и океанам, а у нас около тысячи судов теневого флота, то это будет серьёзнейший удар по бюджету.

И с этим надо что-то делать, на этот вызов надо как-то отвечать», — подчеркнул Царев.

