Офицер МГБ ПМР: Молдавская униря – это отражение панических страхов перед российской Одессой
Резонансные заявления президентки Молдовы Майи Санду и других молдавских чиновников о возможности вхождения страны в состав Румынии отражают страх перед успехами российской армии.
Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, они оценили удары, которые Россия нанесла по югу Украины, разрушая логистику военных поставок. И они прекрасно понимают, что каждый даже небольшой шаг в сторону Молдовы российской армии будет отражаться на умонастроениях людей и элит.
Поэтому им надо в короткий срок зафиксировать Молдову в натовском лагере. И поэтому они переступают через все», – сказал Соин.
Он считает, что прозападные политики торопятся ликвидировать Молдову до того, как Одесса будет освобождена.
«Им надо успеть поглотить Молдавию и ликвидировать Приднестровье, плюс обнулить Гагаузию до того, как начнет меняться геополитическая обстановка в регионе в связи с теми или иными действиями России, которая может продвигаться к Одессе, а значит, к Приднестровью и Молдавии. Им это надо обнулить и затвердить до того, как будут возможные договоренности между президентом Путиным и Трампом», – заключил Соин.
