«Только дебил может говорить, что Трамп – друг Кремля» – укро-политолог
Обвиняя администрацию Дональда Трампа в симпатиях к Кремлю, украинцы забывают о той колоссальной поддержке Вашингтоном Киева, которая продолжается, несмотря ни на какую риторику.
Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп не может подыгрывать Путину априори. Хочу вам напомнить, что Трамп возглавляет страну, которая продолжает оказывать Украине военную помощь. Хоть в малых размерах, $400—500 млн. Но каждая российская ракета, каждый поднятый в воздух самолёт становится известным в Украине, благодаря американской деятельности. Это всё благодаря американской военной помощи.
Украинские удары вглубь российской территории — это тоже всё благодаря американской военной помощи. То, что Россия до сих пор не прорвала украинский фронт – это благодаря американской военной помощи и разведке, которая предупреждает о концентрации российской армии на тех или иных направлениях, позволяет упредить глубокие прорывы фронта», – сказал Бортник.
В связи с этим, он подчеркнул, что безосновательно говорить: «США подыгрывают Путину».
«Так может заявлять только абсолютно безответственный спекулянт. Напомню, что США продолжают продавать Украине большие объёмы вооружения. Даже на последней встрече в Давосе между Зеленским и Трампом – о чём снова стороны говорили? О поставках ракет ПВО. И на предпоследней говорили о поставках ракет ПВО, которые США продолжают Украине поставлять. Ещё запчасти, ещё кучу-кучу разных вещей.
А ещё они атакуют российскую торговлю энергоносителями по всему миру. А ещё они-то атакуют российских союзников от Венесуэлы до Ирана, понимаете? Поэтому США – не друг Кремля, это точно! Только дебил может такое говорить», – подчеркнул политолог.
