«Впереди рецессия, а за ней – депрессия» – Лосев призвал срочно внедрять рейганомику в РФ
Денежно-кредитная политика Центального банка РФ привела к стагнации, темпы роста российской экономики ниже европейских.
Об этом член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил в интервью радио «Спутник» в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Первая половина года будет очень сложной – и для бизнеса, и для граждан, и для экономики в целом. На нас давят внешние ограничения, и никто не собирается снимать санкции. Нестабильность, которую создает Трамп, также может повлиять на торговлю России с ее партнерами. Многие бизнесы будут закрываться, кто-то будет банкротиться», – сказал Лосев.
Он прогнозирует, что Россию ждет рецессия в первом полугодии 2026-го, которая, если ЦБ РФ не изменит политику, может вылиться в депрессию до 2030 года.
«Это будет означать, что падение экономики будет с нами ближайшие 5 лет, если сейчас срочно не сделать то, что когда-то делала администрация Рейгана после того, как американский Центробанк теми же самыми жесткими методами грохнул американскую экономику…
Тогда пришлось запустить рейганомику. Скорее всего, мы пойдем по такому же пути. То есть будут приняты экстренные меры для того, чтобы возобновить экономический рост. Тем более, что мир рассыпается в какой-то хаос. Мирового порядка больше нет», – подчеркнул Лосев.
