Укро-политолог: «США боятся, что именно Киев развяжет новую войну – сразу после мира»

Американцы не горят желанием не только вводить какой-либо контингент на Украину, но и прикрывать «коалицию желающих» ЕС.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые европейские страны готовы отправить ограниченные контингенты на территорию Украины – несколько тысяч человек… и в безопасные зоны. Не близко к линии фронта или разграничения, а на Западную Украину, в Киев, на Юг Украины. Но только в том случае, если американцы их прикроют своей авиацией, своими средствами ПВО. Украина при этом настаивает на том, что кроме контингента, США должны дать гарантии того, что если российская армия вторгнется снова в Украину, то американские войска зайдут и усилят «коалицию желающих». Или будут размещены там раньше. США говорят: «Нет, любой сценарий, который предусматривает автоматические обязательства США о вступлении в войну, для нас неприемлемый», – описал ситуацию Бортник.

Он добавил, что американцы сделают всё, чтобы избежать риска прямого военного столкновения с РФ.