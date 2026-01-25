У Европы нет никакой возможности самостоятельно создать мощную армию — генерал Бундесвера

Анатолий Лапин.  
25.01.2026 17:55
  (Мск) , Берлин
Если США решат выйти из обороны Европы, это будет ей дорого стоить, потому что у европейских государств нет таких армий, вооружения, разведывательных возможностей и многого другого, а на создание всего этого уйдет много времени и средств.

Об этом в эфире телеканала WELT заявил генерал бундесвера в отставке Роланд Катер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вижу европейскую армию в лучшем случае в долгосрочной перспективе. У нас нет ни структуры, ни средств управления, ни штабов, ни финансов для создания отдельной армии, европейской.

Мы все не боимся, что Соединённые Штаты Америки действительно выйдут из НАТО, тогда автоматически произойдёт что-то подобное, возникнет европейская армия.

Однако и вы должны сказать это открытым текстом — многие возможности, которые американцы предоставляют нам, и которые являются более убедительными, чем спутниковая разведка, разведывательные данные, у нас их нет, но они нам нужны», – подчеркнул он.

«И пройдёт много времени, прежде чем мы сможем создать или развить это, и это будет стоить очень больших денег. Так что идея отлично смотрится на слайде PowerPoint, тем не менее, я вижу это в лучшем случае в долгосрочной перспективе», — заявил Катер.

