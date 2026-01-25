Ловушка для грозного Дональда: Трамп может вернуть США под власть Британии

Елена Острякова.  
25.01.2026 19:29
Попытка президента Дональда Трампа сделать Канаду новым штатом может привести к возврату США под власть британской короны.

Об этом член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил в интервью радио «Спутник» в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А вот этого-то мы и не знаем: станет ли она штатом или наоборот. Напомню глава Канады – король Карл III, и мы до конца не понимаем раскладов в этих элитах. Кто знает, может быть, заглотив Канаду, эту наживку, сама Америка вернется под корону», – сказал Лосев.

По его информации, важнейшие отрасли американской экономики уже контролируются британцами.

«Американское банкиры мне рассказывали: мы не знаем, что мы празднуем 4 июля. Потому что Британия, которая столетиями грабила Китай, Индию и весь остальной мир, сейчас вкладывает награбленные деньги через инвестфонды в американскую экономику и контролирует компании высокотехнологичного сектора.

По сути, все крупнейшие компании, связанные с IT, контролируются этими фондами. Огромное количество недвижимости и так далее. В итоге американцы сами не понимают, кто является хозяевами Америки. Возможно, британская корона», – заключил Лосев.

