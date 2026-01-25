Ловушка для грозного Дональда: Трамп может вернуть США под власть Британии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытка президента Дональда Трампа сделать Канаду новым штатом может привести к возврату США под власть британской короны.

Об этом член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил в интервью радио «Спутник» в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А вот этого-то мы и не знаем: станет ли она штатом или наоборот. Напомню глава Канады – король Карл III, и мы до конца не понимаем раскладов в этих элитах. Кто знает, может быть, заглотив Канаду, эту наживку, сама Америка вернется под корону», – сказал Лосев.

По его информации, важнейшие отрасли американской экономики уже контролируются британцами.