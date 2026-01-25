«Это был мой выстрел» – бывший скрипач «Аквариума» о своем письме Гребенщикову

Иноагент Борис Гребенщиков не ответил на открытое письмо бывшего скрипача своей группы «Аквариум» Андрея Решетина, который, сражаясь добровольцем на СВО, укорял бывшего друга за антироссийские высказывания.

Свое мнение он передал через жену Решетина, но в чем оно заключалось, автор письма не стал раскрывать на телеканале «Спас», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши разборки это наши разборки. Мое письмо было адресовано не столько даже к нему, хотя и к нему тоже. Смысл работы нашего подразделения был и остается, это борьба за сердца и умы. Это был мой выстрел», – сказал Решетин.

По его словам, реакция на письмо в родном Петербурге была неоднозначной и иногда неожиданной.

«Как отнеслись коллеги? По-разному. Очень многие люди из мира музыкантов, от которых я не ожидал, стали помогать нам. Сейчас, когда я в мирной жизни живу в Петербурге, я всегда готов, что мне кто-то не протянет руку», – сказал Решетин.

