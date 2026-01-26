Россия воюет на свои, а Украине – кранты без западной помощи, — Арестович
Украина и Россия изначально находились в разных позициях, потому что РФ воюет на свои средства, а Украина не протянет без западной помощи.
Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«России помогают и Украине помогают, объёмы этой помощи и направленность абсолютно разная. Украину используют союзники как прокси-силу – с одной стороны, с другой – как демократическую витрину, типа не дали разбить витрину до конца коварным диктаторам.
А у России идёт практическая помощь, потому что Россия самодостаточна, воюет сама, у неё хватает денег, хватает ресурсов, хватает живой силы.
Им помогают эпизодически в критических ситуациях. Когда у России не было свободных резервов в Курской области, туда приехали корейцы.
Помогают закупкой природных ресурсов в России, через обмен технологиями, как с Ираном и прочее… И корейские ракеты были, и «Шахеды» иранские были, пока Россия не начала «Герани» клепать. А, с другой стороны, понятно, что Украина без западной помощи военной вообще не протянет», – заявил Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: