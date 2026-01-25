Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа должна не отставать от Америки в деле захватов танкеров «теневого флота».

Об этом в Вильнюсе заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентами Литвы и Польши, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы говорили о нашей дипломатической работе с партнёрами, прежде всего, с Америкой. Я их проинформировал, Гитанаса и Кароля, о переговорах, кратко, которые состоялись в Эмиратах. Надеюсь, что Америка не уменьшит давление на Россию за эту войну, во имя дипломатии. Точно так же решительной должна быть и Европа, чтобы продолжать санкционное давление на Россию. На российские танкеры, которые возят нефть, в частности, и Балтийским морем», – заявил наркоман.

«Нужно останавливать полностью российские амбиции, в том числе, их пропаганду, нужно нам всем это блокировать. Это сложное задание, но всем это нужно делать. Российские схемы обхода санкций должны быть обрезаны. Это минимальная основа для того, чтобы мир, действительно, был достигнут», – добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отчитался о «взятии на абордаж» танкера с российской нефтью.