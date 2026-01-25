Зеленский в Вильнюсе призвал к полному «обрезанию» российских схем обхода санкций

Максим Столяров.  
25.01.2026 21:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 328
 
Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Европа должна не отставать от Америки в деле захватов танкеров «теневого флота».

Об этом в Вильнюсе заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентами Литвы и Польши, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа должна не отставать от Америки в деле захватов танкеров «теневого флота». Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы говорили о нашей дипломатической работе с партнёрами, прежде всего, с Америкой. Я их проинформировал, Гитанаса и Кароля, о переговорах, кратко, которые состоялись в Эмиратах. Надеюсь, что Америка не уменьшит давление на Россию за эту войну, во имя дипломатии.

Точно так же решительной должна быть и Европа, чтобы продолжать санкционное давление на Россию. На российские танкеры, которые возят нефть, в частности, и Балтийским морем», – заявил наркоман.

«Нужно останавливать полностью российские амбиции, в том числе, их пропаганду, нужно нам всем это блокировать. Это сложное задание, но всем это нужно делать. Российские схемы обхода санкций должны быть обрезаны. Это минимальная основа для того, чтобы мир, действительно, был достигнут», – добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отчитался о «взятии на абордаж» танкера с российской нефтью.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить