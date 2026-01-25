Киевский диктатор Владимир Зеленский выступил с речью в ходе сборища в честь празднований Польского восстания 1863 года.

Действо произошло в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентами Литвы и Польши, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас важный день, важная годовщина, но также очень важно, что мы втроем вместе. Эти наши действительно личные отношения между нашими странами, могут это только укреплять. Я очень рад, что наши первые леди говорят об отдельных гуманитарных проектах. Всё это очень позитивно.

Гитанас [президент Литвы], я думаю, что ты сыграл важную роль, что мы сегодня втроём общаемся. У нас очень теплые отношения. Спасибо и тебе и всем литовцам. Очень хочется, чтобы и в дальнейшем мы всегда были вместе. Украинцы, литовцы, поляки», – трепался Зеленский.