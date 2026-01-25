Зеленский с поляком и литовцем: «Мы втроём! Очень тепло, но не хватает Беларуси: они заслужили»

Максим Столяров.  
25.01.2026 21:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 410
 
Дзен, Литва, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Киевский диктатор Владимир Зеленский выступил с речью в ходе сборища в честь празднований Польского восстания 1863 года.

Действо произошло в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентами Литвы и Польши, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский диктатор Владимир Зеленский выступил с речью в ходе сборища в честь празднований Польского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас важный день, важная годовщина, но также очень важно, что мы втроем вместе. Эти наши действительно личные отношения между нашими странами, могут это только укреплять. Я очень рад, что наши первые леди говорят об отдельных гуманитарных проектах. Всё это очень позитивно.

Гитанас [президент Литвы], я думаю, что ты сыграл важную роль, что мы сегодня втроём общаемся. У нас очень теплые отношения. Спасибо и тебе и всем литовцам. Очень хочется, чтобы и в дальнейшем мы всегда были вместе. Украинцы, литовцы, поляки», –  трепался Зеленский.

«И сегодня с нами были также представители Беларуси (свободной Беларуси!), это говорит всем довольно ясно: будет день, когда Беларусь будет вместе с нами в Европе. С нами всеми, и будет именно так. Я уверен, что люди Беларуси этого заслуживают», – вещал криворожский клоун.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить